Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor! 3 Temmuz sürecinde görevini kötüye kullananlar...

"SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Aziz Yıldırım, 4 Nisan 2015'te Sürmene'de takım otobüsüne yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerektiğini ifade etti.

Camianın bu konuda büyük beklentileri olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Şampiyonluğumuza mal olan saldırını faillerinin, onları kullananlarının bulunup, söz konusu saldırının bütün boyutları ile aydınlatılması kamuoyu vicdanın rahatlaması için elzemdir. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, konuyla ilgili devlet birimlerine çağrımız, bu cinayet girişiminin faili meçhul kalmaması adına gerekli çalışmaları titizlikle yürütülmesi ve konunun tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmasıdır. Bununla birlikte, şu an devam etmekte olan soruşturmanın akıbetinin de kamuoyuyla paylaşılması, takım otobüsümüze yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerekmektedir. "değerlendirmesinde bulundu.

AYDINLAR VE ERZİK'E CAS SORUSU

Aziz Yıldırım, dönemin UEFA yönetiminde bulunan Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın neden CAS davasının geri çekilmesini talep ettiklerini açıklamasını gerektiğini söyledi.

Yıldırım, davanın geri çekilmesine neden olarak gösterilen ülke menfaatinin ne olduğunu ve elde edilip edilmediğinin açıklanması gerektiğini de kaydederek sözlerini tamamladı.