Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor! 3 Temmuz sürecinde görevini kötüye kullananlar...

3 Temmuz sürecinin Fenerbahçeliler için önemini hatırlatan Yıldırım, söz konusu mücadelede kendilerine destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm parti liderlerine, milletvekillerine, kumpasın aydınlatılması ve kumpasın aktörlerinin adalet önüne çıkarılmalarına vesile olan emniyet ve adalet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.
Beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından gelinen noktada önemli adımlar atacaklarını anlatan Yıldırım, şahsını ve arkadaşlarını itibarsızlaştırma amacıyla yapılmış tüm haksız uygulamalarla ilgili, sürecin bir parçası olan ve görevini kötüye kullanan herkes hakkında dava açma kararı aldıklarını açıkladı.
Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 141. maddesinde bulunan haksız koruma tedbirleriyle alakalı tazminat davası açacaklarını ve buradan alınacak gelirin Fenerbahçe Eğitim Kurumları ile Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını aktaran Yıldırım, daha önce yaptıkları suç duyurusu kapsamında haklarında yasal işlem yapılmayan gazeteci, spor yazarı, televizyon yorumcusu, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi ve çalışanları, İlhan Helvacı, Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, Yunus Egemenoğlu ile UEFA müfettişi Pierre Cornu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma yapılması için yeniden şikayet dilekçesi vereceklerini duyurdu.