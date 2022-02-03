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    • Spor
    • 03.02.2022 13:32
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    • 03.02.2022 13:32
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    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın ilk hedefi Mbaye Diagne ile yolları ayırmak!

    Son dakika trabsfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşmek üzere olan Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarmanın yollarını aramaya başladı. Yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan Galatasaray'ın ilk hedefi ise sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne ile yolları ayırmak

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’un ilk hedefi Diagne ile yolları ayırmak!

    Yeniden sağlığına kavuşan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarabilmek için yabancı kontenjanında boşluk açmaya çalışan Galatasaray'da görüşmeler sürüyor.

    Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne ile yolları ayırmak. Senegalli yıldız şu ana kadar sözleşme fesih ve kiralama formüllerine olumlu yanıt vermedi.

    Yönetim bir yandan Diagne ile pazarlıklara devam ederken bir yandan da flaş bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listeye yeni transferler Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Inaki Pena'yı eklerken 3 futbolcuyu kadrodan çıkardı.
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’ın ilk hedefi Mbaye Diagne ile yolları ayırmak!
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