Aslan’ın orta alanda kronikleşen sorunlarına aranan kan Pulgar!

Ligde çok ciddi şekilde küme düşme tehlikesini yaşayan Galatasaray bombaları arka arkaya patlatıyor. Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis'i bitiren Sarı-Kırmızılılar orta alana da aradığı ismi en sonunda buldu. Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Fiorentina'da oynayan Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Yönetim, İtalyan kulübünün ardından Şilili futbolcuyla da her konuda anlaştı.
YARIN İSTANBUL'DA
Pulgar'ın bu gece oynanacak Bolivya maçının ardından özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın orta alanda 2 sezondur yaşadığı büyük sorunları çözebilecek bir isim. Pulgar 2019-20'den bu yana Fiorentina formasıyla en çok asist yapan ve gol pası veren isim oldu. 2018-19 sezonunda, 5 büyük ligde en fazla kilit pas atan oyuncular sıralamasında ilk 3'te yer alan yıldız futbolcu 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mücadeleci futbolu ve pes etmeyen yapısıyla Galatasaraylı taraftarların çok seveceği Erick Pulgar'ın ilginç bir hikayesi de var.
ÜVEY BABASI BÜYÜTTÜ
Şilili futbolcu küçük yaşta babası ailesini terk ettiği için formasının arkasına ön adını yazdırıyor. Üvey babası tarafından büyütülen Pulgar taraftarların ve basının kendisine 'Erick' diye hitap etmesini istediğini söylüyor.