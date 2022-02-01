Aslan’ın orta alanda kronikleşen sorunlarına aranan kan Pulgar!





YARIN İSTANBUL'DA

Pulgar'ın bu gece oynanacak Bolivya maçının ardından özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın orta alanda 2 sezondur yaşadığı büyük sorunları çözebilecek bir isim. Pulgar 2019-20'den bu yana Fiorentina formasıyla en çok asist yapan ve gol pası veren isim oldu. 2018-19 sezonunda, 5 büyük ligde en fazla kilit pas atan oyuncular sıralamasında ilk 3'te yer alan yıldız futbolcu 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mücadeleci futbolu ve pes etmeyen yapısıyla Galatasaraylı taraftarların çok seveceği Erick Pulgar'ın ilginç bir hikayesi de var.