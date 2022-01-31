Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor taraftarına sevindiren haberi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Trabzon'da önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Trabzonlular ve Trabzonspor arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu çok biliyoruz. Buradan bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Trabzon'umuzun, Trabzonsporlu taraftarların tek yürek olduğu, zaferlerle dolu şanlı tarihinin yazıldığı, Avni Aker stadı yerinde yaptığımız Millet Bahçesinin ikinci etabında tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor'umuzun başarılarının, zaferlerinin tüm ziyaretçilere gösterileceği 'Trabzonspor zaman tünelini' kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanları, fuaye alanı, 4 boyutlu salonu, hatıra ve hediyelik eşya mağazaları olacak. Trabzonspor'un tarihi başarıları burada 4 boyutlu olarak şehrimizin ziyaretçilerine, misafirlerine gösterilecek. Şehrimiz ve Trabzonspor'umuz açısından vizyon projesi olacak bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



4 BOYUTLU SALON OLACAK

Yeni projede 410 metrekarelik müze ve sergi alanları, fuaye alanı, 4 boyutlu salonu, hatıra ve hediyelik eşya mağazaları olacak.

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