Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.01.2022 16:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2022 16:26
    ABONE OL

    Milli maç ne zaman 2022? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım maç takvimi 2022!

    Milli maç hakkında detaylar merak edilerek araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Portekiz olmuştu. Peki, milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off turu yarı final maçları için heyecan dorukta. Elemelerde grubu 2. sırada tamamlayan A Mili Takım'ın play off'taki rakibi Portekiz oldu. Peki, milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar!

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti. Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldıza sahip olan Portekiz ile yapılacak maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair tarih araştırmaları hız kazandı.

    Dünya Kupası play-off kura çekimi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Türkiye'nin rakibi ise Portekiz oldu. A Milli Takım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken milyonlarca kişi de maçın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. İşte, Portekiz-Türkiye maçına dair bilgiler...

    2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

        Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

        TFF AÇIKLADI

        A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak.

        Dragao Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

        Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonların gözü kritik Kabine Toplantısı’nda!
        Haberler Spor Milli maç ne zaman 2022? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım maç takvimi 2022!
            SON DAKİKA