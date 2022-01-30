Milli maç ne zaman 2022? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım maç takvimi 2022!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off turu yarı final maçları için heyecan dorukta. Elemelerde grubu 2. sırada tamamlayan A Mili Takım'ın play off'taki rakibi Portekiz oldu. Peki, milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti. Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldıza sahip olan Portekiz ile yapılacak maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair tarih araştırmaları hız kazandı.
Dünya Kupası play-off kura çekimi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Türkiye'nin rakibi ise Portekiz oldu. A Milli Takım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken milyonlarca kişi de maçın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. İşte, Portekiz-Türkiye maçına dair bilgiler...
2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.