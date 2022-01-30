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    Marek Hamsik'den duygulandıran şampiyonluk sözleri

    Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik zafere kilitlendi... Kariyerinde birçok başarı olmasına rağmen şampiyonluk kupası kaldıramayan Marek Hamsik, sezon sonunda kupayı kaldırmayı çok istiyor. İtalya’da Napoli formasıyla 3 kez şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve 3 kez ikinci olan Hamsik, takımda şampiyonluğu en çok arzulayan isimler arasında yer alıyor.

    Rüyalarıma giriyor

    Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik zafere kilitlendi... Kariyerinde birçok başarı olmasına rağmen şampiyonluk kupası kaldıramayan Marek Hamsik, sezon sonunda kupayı kaldırmayı çok istiyor. İtalya'da Napoli formasıyla 3 kez şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve 3 kez ikinci olan Hamsik, takımda şampiyonluğu en çok arzulayan isimler arasında yer alıyor. Bordo-Mavililer'in Slovak yıldızı, şampiyonluk sevincini Trabzon'da yaşamayı çok istediğini belirterek, "Şampiyonluk kupasını kaldırdığımız anı rüyalarımda görüyorum. Bu takım bu mutluluğu hak ediyor" şeklinde konuştu.

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