Marek Hamsik'den duygulandıran şampiyonluk sözleri

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik zafere kilitlendi... Kariyerinde birçok başarı olmasına rağmen şampiyonluk kupası kaldıramayan Marek Hamsik, sezon sonunda kupayı kaldırmayı çok istiyor. İtalya'da Napoli formasıyla 3 kez şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve 3 kez ikinci olan Hamsik, takımda şampiyonluğu en çok arzulayan isimler arasında yer alıyor. Bordo-Mavililer'in Slovak yıldızı, şampiyonluk sevincini Trabzon'da yaşamayı çok istediğini belirterek, "Şampiyonluk kupasını kaldırdığımız anı rüyalarımda görüyorum. Bu takım bu mutluluğu hak ediyor" şeklinde konuştu.