31 Ocak yarın maçlar başlayacak mı? Spor Toto ertelenen maçlar ne olur, ne zaman oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak?

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den gelen erteleme açıklamasının ardından, maçların oynanacağı tarih de belli oldu. TFF, liglerde maç programını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak'ta oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmaları ertelenirken, 23. hafta karşılaşmaları 30 Ocak'ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 20. hafta, 2. Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak.