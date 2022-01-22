Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 35 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'a 1-0, Göztepe'ye de 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.