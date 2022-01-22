Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Kenan, Ghezzal, Batshuayi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Kenan, Ghezzal, Batshuayi
Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 35 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'a 1-0, Göztepe'ye de 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.
OĞUZHAN, LARİN VE BATSHUAYİ KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor.
Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
ÖK YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ÖK Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.