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    • 22.01.2022 11:37
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    • 22.01.2022 11:45
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    Galatasaray, 21 yıl yaşındaki Gustavo Assunçao'ya 134 dakikanın karşılığında büyük servet ödedi

    Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılıların elinde patlayan futbolculardan olan Gustavo Assunçao yorulmadan dev servetin sahibi oldu. Galatasaray'da forma giydiği dakika başına 62 bin TL kazanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, bonservisinin bulunduğu Famalicao'da ise senelik 110 bin Dolar'a oynuyordu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Assunçao’nun dakikası 62 bin TL!

    Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Gustavo Assunçao, Sarı-Kırmızılı kulüpte sadece 134 dakika forma giymesine karşılık ciddi bir gelirin sahibi oldu.

    Aslan'da Gustavo Assunçao dönemi resmen biterken, Sarı-Kırmızılı taraftarların futbol sahasından çok sosyal medyadaki paylaşımları ile görebildiği Brezilyalı futbolcunun maliyeti de olay oldu.

    Galatasaray'ın yıllık kazancının tamamı olan 450 bin Euro'yu ödeyerek kiralık sözleşmesini feshettiği Assunçao'nun kiralama ücreti ile kulübe olan maliyeti 550 bin Euro oldu.

    Sarı-Kırmızılı formayla sadece 134 dakika sahada kalan Brezilyalı orta saha oyuncusunun dakikası ise Sarı-Kırmızılı kulübe 62 bin TL'ye patladı.

        Sadece Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Assunçao, Konyaspor'a karşı ise 45 dakika oynadı. Bu iki maç dışında Cimbom'da şans bulamadı.

        Galatasaray'da forma giydiği dakika başına 62 bin TL kazanan Assunçao, bonservisinin bulunduğu Famalicao'da ise senelik 110 bin Dolar'a oynuyordu.

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