CANLI | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep kazanıp üst sıralardan kopmamak, Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak istiyor.
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko