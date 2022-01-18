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    • Spor
    • 18.01.2022 17:21
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    • 18.01.2022 17:21
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    CANLI | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Ev sahibi ekip kazanarak üst sıralara tutunmak isterken, Yeni Malatyaspor ise 3 puanı alarak son sıralardan kurtulmayı amaçlıyor. Maçta ilk düdük saat 17.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep kazanıp üst sıralardan kopmamak, Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak istiyor.

    GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

    GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih
    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

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