3 büyükler hüsran yaşıyor Fırtına zirvenin keyfini sürüyor!

Süper Lig'de 50 puanlı lider Trabzonspor adım adım şampiyonluğa giderken, 3 büyükler tarihin en büyük hüsranlarından birisiyle karşı karşıya... Bordo-Mavililer ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 17, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a ise 22 puan fark attı.
21 KEZ KAYBETTİLER
Üstelik 3 büyüklerin averajı toplandığında Trabzonspor'un yarısı bile etmiyor. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ayrıca toplam 21 kez mağlup olarak tarihin en kötü performansının altına imzasını atmış durumda. 3 büyükler sezon başında transfer için kasasından çok büyük paraları çıkarmıştı. G.Saray 46,4 milyon Euro, F.Bahçe 34,5 milyon Euro, Beşiktaş ise 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girmişti.
HOCALARI DEĞİŞTİ
Borç batağında olan 3 büyükler, harcanan bu büyük rakamlara rağmen Trabzon'dan 58 puan fark yemiş durumda. İlk kez aynı sezon içinde teknik direktör değişikliği yapan 3 büyükler hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük sorunlarla boğuşuyor. Trabzon ise attığı planlı ve akıllı adımlarla hem saha içinde hem de saha dışında ezeli rakiplerine adeta ders veriyor.