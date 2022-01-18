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    3 büyükler hüsran yaşıyor Fırtına zirvenin keyfini sürüyor!

    F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray Trabzon’dan tam 58 puan fark yedi... 3’ünün averajı lider Trabzonspor’un averajının yarısı bile etmedi.3 büyükler transfere servet harcadı... Trabzon ise attığı planlı ve akıllı adımlarla hem saha içinde hem de saha dışında ezeli rakiplerine fark attı.

    İbret lig!

    Süper Lig'de 50 puanlı lider Trabzonspor adım adım şampiyonluğa giderken, 3 büyükler tarihin en büyük hüsranlarından birisiyle karşı karşıya... Bordo-Mavililer ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 17, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a ise 22 puan fark attı.



    21 KEZ KAYBETTİLER
    Üstelik 3 büyüklerin averajı toplandığında Trabzonspor'un yarısı bile etmiyor. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ayrıca toplam 21 kez mağlup olarak tarihin en kötü performansının altına imzasını atmış durumda. 3 büyükler sezon başında transfer için kasasından çok büyük paraları çıkarmıştı. G.Saray 46,4 milyon Euro, F.Bahçe 34,5 milyon Euro, Beşiktaş ise 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girmişti.



    HOCALARI DEĞİŞTİ
    Borç batağında olan 3 büyükler, harcanan bu büyük rakamlara rağmen Trabzon'dan 58 puan fark yemiş durumda. İlk kez aynı sezon içinde teknik direktör değişikliği yapan 3 büyükler hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük sorunlarla boğuşuyor. Trabzon ise attığı planlı ve akıllı adımlarla hem saha içinde hem de saha dışında ezeli rakiplerine adeta ders veriyor.



        SORUN EKSİK OLMADI
        Trabzonspor, planlamasına sezon başında doğru hamlelerle başladı. Yaz transfer döneminde hamlelerini yaptı. Kamp dönemini yeni transferleriyle geçirdi. Ezeli rakiplerinden Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşma zemini ararken Trabzonspor yeni sezon planlamasında yol aldı. F.Bahçe ve G.Saray da sürekli hoca ve yönetim sorunlarıyla boğuştu.



        Transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe teknik direktör değişikliğine giden takımlardan... Pereira'nın yerine şu anda takımı İsmail Kartal çalıştırıyor...



        Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş da bu sezonki performansıyla taraftarlarını üzüyor... Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'deki zirve yarışından bir hayli uzak kaldı.
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            Haberler Spor 3 büyükler hüsran yaşıyor Fırtına zirvenin keyfini sürüyor!
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