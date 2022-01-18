3 büyükler hüsran yaşıyor Fırtına zirvenin keyfini sürüyor!





21 KEZ KAYBETTİLER

Üstelik 3 büyüklerin averajı toplandığında Trabzonspor'un yarısı bile etmiyor. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ayrıca toplam 21 kez mağlup olarak tarihin en kötü performansının altına imzasını atmış durumda. 3 büyükler sezon başında transfer için kasasından çok büyük paraları çıkarmıştı. G.Saray 46,4 milyon Euro, F.Bahçe 34,5 milyon Euro, Beşiktaş ise 55 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girmişti.