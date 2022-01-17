Özel haber... Galatasaray yeni kalecisini belirledi! Hedefte Agustin Marchesin var

Galatasaray'da yönetim kaleci Fernando Muslera ile devam etmeme kararı aldı… Sarı-Kırmızılılar da kaleci arayışlarına başladı…
TAKVİM, bugün de Galatasaray'ın gündemine gelen son ismin ise Porto'lu Agustin Marchesin olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da yönetim kaleci Fernando Muslera ile devam etmeme kararı aldı… Sarı-Kırmızılılar da kaleci arayışlarına başladı…
TAKVİM, bugün de Galatasaray'ın gündemine gelen son ismin ise Porto'lu Agustin Marchesin olduğunu duyurdu.
Bu gelişmelerden sonra Portekiz medyası da TAKVİM'i kaynak göstererek tecrübeli eldivenin Galatasaray ile görüştüğünü yazdı.
Bu sezon formayı Diogo Costa'ya kaptıran 33 yaşındaki file bekçisinin bir süredir takımından ayrılmak istediği konuşuluyor.
8 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Marchesin'in kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Yıldız kalecinin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.