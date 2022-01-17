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    • 17.01.2022 20:28
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    • 17.01.2022 20:35
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    Özel haber... Galatasaray yeni kalecisini belirledi! Hedefte Agustin Marchesin var

    Son dakika Galatasaray haberleri... Domenec Torrent'in Galatasaray'ın yeni hocası olmasının ardından kaleci Fernando Muslera ile devam etmeme kararı alındı. Sarı-Kırmızılılar da kaleci arayışlarına başladı. takvim.com.tr 4 gün önce Cimbom’da gündeme ilk ismin PSG’nin kalecisi Rico olduğunu duyurmuş fakat Rico'nun Mallorca ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaray'ın yeni hedefinde ise Porto'dan Agustin Marchesin var.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel haber |Galatasaray yeni kalecisini belirledi!

    Galatasaray'da yönetim kaleci Fernando Muslera ile devam etmeme kararı aldı… Sarı-Kırmızılılar da kaleci arayışlarına başladı…

    TAKVİM, 4 gün önce Cimbom'da gündeme ilk ismin PSG'nin kalecisi Rico olduğunu duyurdu. Ancak tecrübeli eldivenin Mallorca ile anlaştığı iddia edildi.

    TAKVİM, bugün de Galatasaray'ın gündemine gelen son ismin ise Porto'lu Agustin Marchesin olduğunu duyurdu.

        Bu gelişmelerden sonra Portekiz medyası da TAKVİM'i kaynak göstererek tecrübeli eldivenin Galatasaray ile görüştüğünü yazdı.

        Bu sezon formayı Diogo Costa'ya kaptıran 33 yaşındaki file bekçisinin bir süredir takımından ayrılmak istediği konuşuluyor.

        2019 yılında 7.7 milyon Euro karşılığında America'dan Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci bu sezon ligde hiç forma giymedi.
            Söylediğini yapan tek lider
            Haberler Spor Özel haber... Galatasaray yeni kalecisini belirledi! Hedefte Agustin Marchesin var
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