Fenerbahçe'de Luiz Gustavo patlaması! Taraftar çileden çıktı

Fenerbahçe taraftarı Luiz Gustavo'ya patladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasman Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin golü 72. dakikada Jose Sosa'dan gelirken Antalyaspor'un golü Doğukan Sinik'ten geldi.
LUİZ GUSTAVO GİRDİ FENERBAHÇE GOL YEDİ
Luiz Gustavo, oyuna girdikten 1 dakika sonra 81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağladı.
Admir Mehmedi'nin sağ kanattan kale önüne ortasında Luiz Gustavo'nun kaleci Berke Özer'in dengesinin bozulmasına neden oldu ve Berke topu elinden kaçırdı.
Topu önünde bulan Naldo'nun şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.