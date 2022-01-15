Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor canlı anlatım izle

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper lig tarihinde 8'inci kez karşılaşacak. İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki ekip 2'şer kez kazanırken 3 maç da berabere bitti. 7 müsabakada Adana Demirspor 4 gol atarken Kayserispor da 4 gol attı.





İLK 11'LER





Son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor ile 4 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe'yi deviren Mavi Şimşekler, Kayseri'yi de yenip üst sıralara tırmanmak istiyor. Son 2 maçını kazanan Kayserispor da zorlu deplasmanda üst üste 3. galibiyet peşinde.



ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.