Adem Ljajic Başakşehir ile anlaştı! Ancak Beşiktaş'tan kalan bonuslarını istiyor

Adem Ljajic Beşiktaş'a sorun olmaya devam ediyor! Siyah-Beyazlılar'ın 2019 yılında Torino'dan 2019 yılında 6.5 milyon Euro'ya transfer ettiği yıldız oyuncu 2.5 yıldır Beşiktaş'ta... 2.5 yılda yıllık 2.2 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro kazanan Ljajic bonuslarının peşine düştü. Kara Kartal'a geldiği günden beri bir türlü bekleneni veremeyen ve sonunda da kadro dışı kalan Adem Ljajic, Medipol Başakşehir ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Beşiktaş'ta kalan bonuslarının peşine düştü. Sırp yıldızın, fazla forma giymediği Beşiktaş'tan bonuslarını da almadan ayrılmak istememesi taraftarların da tepkisini çekti. Sosyal medyadaki Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Yazık... Beşiktaş'tan milyon Euro'lar kazandı ama halen bonusların peşinde!" ifadeleri kullanıldı.