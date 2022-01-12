İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu! İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi. Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra Löw, Daum, Bilic gibi teknik direktörleri masaya yatıran sarı lacizvertli ekip İsmail Kartal ile anlaştı. Son dakika haberine göre Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni teknik direktörün İsmail Kartal olduğu duyuruldu. Peki İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı? Yanıtları haberimizde...
İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sona erdi. Kulüp tarafından yapılan açıklaması şöyle;
Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.
Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.
2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.
Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.
İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig , Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.
Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.
2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.