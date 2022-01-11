Son dakika: Ahmet Çalık öldü mü, neden öldü? Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli?

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Çalık 26 Şubat 1994; Yenimahalle, Ankara) Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.