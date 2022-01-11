Domenec Torrent kimdir? Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası yeni teknik direktörü olarak kimin geleceği merakla bekleniyordu ve isim açıklandıktan sonra hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Domenec Torrent ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.