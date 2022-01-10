Son dakika haberine göre Galatasaray yeni hocasını buldu. Spor camiası Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'ın yeni hocasının kim olacağını merakla bekliyordu. Öne çıkan isimler arasında Domenec Torrent ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Hatta yeni teknik direktörün hemen yarın İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin Domenec Torrent ile anlaştığını duyanlar 'Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları yönetti?' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu.