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    • Spor
    • 10.01.2022 16:35
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    • 10.01.2022 16:35
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    Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları yönetti?

    Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra Domenec Torrent ile anlaştığı iddia edildi. Öyle ki Torrent'in yarın İstanbul'a gelmesinin beklendiği konuşuldu. Taraftarlar yeni hocanın kim olduğunu merak ediyor. Peki Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları yönetti?

    Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent kimdir?

    Son dakika haberine göre Galatasaray yeni hocasını buldu. Spor camiası Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'ın yeni hocasının kim olacağını merakla bekliyordu. Öne çıkan isimler arasında Domenec Torrent ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Hatta yeni teknik direktörün hemen yarın İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin Domenec Torrent ile anlaştığını duyanlar 'Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları yönetti?' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu.

    DOMİNİC TORRENT KİMDİR?

    Domenec Torrent'in adı, Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray ile anılmaya başlandı. İşte yeni teknik adam hakkında bilgiler...

    Domènec Torrent, 14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. 59 yaşındaki teknik adam, uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörü olarak görev almıştı.

    HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

    CF Palafrugell ile kariyerine başlayan Torrent, Palamós CF, Girona FC, Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih, Man. City takımlarında yardımcı antrenörlüğü üstlendi.

    İlk teknik direktörlük kariyerini ise 2018 yılında New York City'de yaşadı. 2020 yılında ise Flamengo takımının teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kaç yaşında, nereli, hangi takımları yönetti?
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