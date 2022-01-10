Başkan Elmas ayrıca transferde yetkilerin Florya'dan alınacağını ve yönetici Işıtan Gün'ün kuracağı bir ekibin artık işin başında olmasını istediğini de Fatih Terim'e söyledi. Bu konu da ikili arasında fikir ayrılığına neden oldu. Başarılı teknik adamın, Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın sezon başında olduğu gibi transferden sorumlu olmaya devam etmesini istediği öğrenildi.