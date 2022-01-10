Son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi.
Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi. Yönetim Kurulu toplantısında Terim'le yolların ayrılması kararı alındı.
KRİZİ İLK KEZ TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Terim ile Başkan Burak Elmas arasında yaşanan krizi ilk kez geçtiğimiz günlerde Takvim.com.tr duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Başkan Burak Elmas ile Terim arasında ilk olarak teknik heyete yapılacak takviye konusu masaya yatırıldı. Başkan Elmas, Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan biri analist biri yardımcı antrenör iki kişinin Terim'in ekibine katılması fikri masaya getirdi.
Elmas'ın ayrıca Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın daha geri planda görev alması yönündeki görüşünü de tecrübeli hocaya ilettiği öğrenildi. Ancak alınan bilgilere göre Terim bu fikre sıcak bakmadığını, mevcut teknik heyetle yola devam etmek istediğini Burak Elmas'a iletti.