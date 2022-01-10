Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.01.2022 13:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2022 13:46
    ABONE OL

    Galatasaray'da kritik zirve! Fatih Terim istifa mı ediyor?

    Son dakika haberi.... Son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi. Görüşmede Terim'in istifasının da masada olduğu iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Kritik zirve! Terim istifa mı ediyor?

    Sahasında aldığı Giresunspor yenilgisi sonrası karışan Galatasaray'da çok sıcak gelişmele yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim şu anda Nef Stadı'nda bir araya geldi.



    İkili arasındaki zirveden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor. Toplantıdan herkesi şoke edecek kararların çıkabileceği belirtiliyor. Fatih Terim'in istifasının ciddi şekilde masada olduğu iddialar arasında. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi.



    Galatasaray'daki kritik toplantıyla ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KAD-SİS
    Haberler Spor Galatasaray'da kritik zirve! Fatih Terim istifa mı ediyor?
        SON DAKİKA