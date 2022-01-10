Galatasaray'da kritik zirve! Fatih Terim istifa mı ediyor?

Sahasında aldığı Giresunspor yenilgisi sonrası karışan Galatasaray'da çok sıcak gelişmele yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim şu anda Nef Stadı'nda bir araya geldi.
İkili arasındaki zirveden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor. Toplantıdan herkesi şoke edecek kararların çıkabileceği belirtiliyor. Fatih Terim'in istifasının ciddi şekilde masada olduğu iddialar arasında. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi.
Galatasaray'daki kritik toplantıyla ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de olacak.