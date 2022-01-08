Hocası ve yıldız oyuncuları karantinada! Siyah-Beyazlılar Rize maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Covid şoku yaşanıyor. Katar'da Süper Kupa finali öncesi Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal'ın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve 5 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı.

SAYI DAHA DA ARTACAK

5 futbolcudan 3'ünün Larin, Kenan Karaman ve Miralem Pjanic olduğu öğrenildi. Takım içinde ayrıca 8 futbolcuda Covid- 19 belirtilerinin bulunduğu ve bu isimlerin test sonuçlarının kısa süre içinde belli olacağı ifade edildi. Bu futbolcular arasında Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi'nin bulunduğu belirlendi. Eğer korkulan olur ve belirti gösteren isimlerin test sonuçları pozitif çıkarsa Beşiktaş'taki toplam pozitif futbolcu sayısı bir anda 15'e yükselmiş olacak.

TALİMATNAME ÇOK AÇIK!

Beşiktaş, Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. TFF Talimatnamesi'nde "Futbolcu sayısının 9'un altına inmesi halinde, müsabakaya çıkamamaları ile anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir" ifadesi yer alıyor.

TAKIMIN BAŞINDA TOPRAKTEPE OLACAK!

Beşiktaş, Rize maçı hazırlıklarını U-19 Akademi Takım Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde sürdürdü. Önder Karaveli'nin testi pozitif çıktığı için Rize maçında kulübede Topraktepe olacak.