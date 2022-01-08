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    • Spor
    • 08.01.2022 13:31
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    • 08.01.2022 13:32
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    Gaziantep FK-Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadelenin önemli anları ve gollerini canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

    Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.




    KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

    GAZİANTEP FK:     Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir
    KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini


    GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Saat 13:30'da başlayan Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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