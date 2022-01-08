Gaziantep FK-Fatih Karagümrük canlı anlatım izle

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
GAZİANTEP FK: Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir
KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini
GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saat 13:30'da başlayan Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.