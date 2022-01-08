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    • Spor
    • 08.01.2022 16:03
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    • 08.01.2022 16:03
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    Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelenin önemli anları ve gollerini canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Alanyaspor-Başakşehir

    Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.


    KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
    ALANYASPOR:     Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar

    BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka

    ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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