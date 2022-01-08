Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir canlı anlatım izle

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.