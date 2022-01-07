Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı





AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

1952 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Aziz Yıldırım, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır.

Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır.