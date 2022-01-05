Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Edin Visca transferi için bir araya geliyor! Dikkat çeken 61 detayı

Kariyerindeki ilk kupayı FK Zeljeznicar Sarajevo'da kazanan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 1 Boşnak Ligi şampiyonluğu ve 1 Boşnak Kupası şampiyonluğu elde etti. Visca, 2019-20 sezonunda Medipol Başakşehir'in elde ettiği Süper Lig şampiyonluğundaki performansıyla alkış toplamıştı.

VISCA'DA 61 DETAYI

Boşnak yıldız da Trabzonspor için geri sayıma geçti. Edin Visca, İnstagram'daki 61. gönderisini Trabzonspor'a transfer olduğunu açıklamasıyla paylaşmayı düşünüyor. Tecrübeli oyuncunun şu anda instagramda 60 gönderisi bulunuyor.