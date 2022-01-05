Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Edin Visca transferi için bir araya geliyor! Dikkat çeken 61 detayı

Trabzonspor haberleri son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya gelecek.
Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren yıldız futbolcu Bordo Mavili ekibe artık çok yakın...
BAŞAKŞEHİR'DE YILDIZI PARLADI
2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.