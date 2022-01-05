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    • Spor
    • 05.01.2022 13:14
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    • 05.01.2022 13:47
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Edin Visca transferi için bir araya geliyor! Dikkat çeken 61 detayı

    Gelen son dakika haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya gelecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Edin Visca için Fırtına harekatı

    Trabzonspor haberleri son dakika... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya gelecek.

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    BAŞAKŞEHİR'DE YILDIZI PARLADI

    2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.

        Visca bu sezon ise Medipol Başakşehir forması ile 19 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. yaptı.

        Kariyerindeki ilk kupayı FK Zeljeznicar Sarajevo'da kazanan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 1 Boşnak Ligi şampiyonluğu ve 1 Boşnak Kupası şampiyonluğu elde etti. Visca, 2019-20 sezonunda Medipol Başakşehir'in elde ettiği Süper Lig şampiyonluğundaki performansıyla alkış toplamıştı.

        VISCA'DA 61 DETAYI
        Boşnak yıldız da Trabzonspor için geri sayıma geçti. Edin Visca, İnstagram'daki 61. gönderisini Trabzonspor'a transfer olduğunu açıklamasıyla paylaşmayı düşünüyor. Tecrübeli oyuncunun şu anda instagramda 60 gönderisi bulunuyor.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Visca bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmada 4 gol atarken 9 da asiste imza attı.

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