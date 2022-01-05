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    • Spor
    • 05.01.2022 18:48
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    • 05.01.2022 18:56
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    ŞİFRESİZ! Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir? BJK ANT TFF Süper Kupa maçı canlı izleme yolları! İşte maçın 11'leri...

    BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA CANLI İZLE! Futbolseverler Beşiktaş Antalyaspor maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir? Maçın hakemi kim? BJK ANT TFF Süper Kupa maçının 11'lerinde kimler var? Maç şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte heyecan dolu dev maça dair son dakika bilgiler ve CANLI MAÇ izleme yolları...

    ŞİFRESİZ! Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir?

    BJK ANT TFF Süper Kupa maçı canlı izleme yolları! Kritik gün geldi. Beşiktaş Antalyaspor TFF Süper Kupa maçı bu akşam oynanacak. Maçın 11'leri yavaş yavaş netleşti. 5 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak maç hakkında milyonlarca taraftar araştırmalara koyuldu. Her iki takım da süper kupayı alabilmek için canla başlam mücadele edecek. Peki Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri ve BJK ANT TFF Süper Kupa maçı canlı izleme linki...

    BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ 11'LERİ

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

    Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Bahadır, Güray, Bünyamin, Doğukan, Poli, Ghacha, Amilton, Mukairu

    BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Bu akşam oynanacak Beşiktaş Antalyaspor TFF Süper Kupa maçı ATV'de naklen yayınlanacak. Maç saat 20:45'te başlayacak.

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    BEŞİKTAŞ 6'NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ

    Beşiktaş, oynanacak karşılaşma ile 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

    İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.

    İKİ TEKNİK ADAM DA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR

    Turkcell Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.

    Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3'üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

        İKİ TAKIMDA SON DURUM

        Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak.

        Öte yandan Rachid Ghezzal da Covid-19 testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarıldı. Antalya temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.
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        Haberler Spor ŞİFRESİZ! Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir? BJK ANT TFF Süper Kupa maçı canlı izleme yolları! İşte maçın 11'leri...
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