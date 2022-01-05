ŞİFRESİZ! Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir? BJK ANT TFF Süper Kupa maçı canlı izleme yolları! İşte maçın 11'leri...

İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.

İKİ TEKNİK ADAM DA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR

Turkcell Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3'üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.