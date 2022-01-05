ATV canlı yayın izleme linki! Beşiktaş Antalyaspor maçı ATV canlı yayın izleme ekranı! Süper Kupa maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Süper Kupa'nın sahibi bugün oynanacak Beşiktaş Antalyaspor maçı ile belli olacak. Futbolseverler heyecanlı maçı canlı izleme yollarını arıyor. Katar'da oynanacak maç öncesi Süper Kupa maçı şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir? Maç saat kaçta, 11'ler açıklandı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte ATV canlı izleme linki! Beşiktaş Antalyaspor maçı ATV canlı yayın izleme ekranı...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da saat 20:45'te başlayacak.
SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş Antalyaspor maçı ATV'den naklen ve şifresiz olarak izlemek mümkün. İşte ATV canlı yayın izleme linki;
ATV SÜPERKUPA BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Hakan, Amilton, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu
GHEZZAL, COVID-19 OLDU
Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. Öte yandan Rachid Ghezzal da Covid-19 testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarıldı.
5 FİNALE 1 KUPA
Beşiktaş, bu akşam 6'ncı kez Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyahbeyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 süper kupa finalinin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen, finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah- beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısı gösterdi. Antalyaspor ise bugün ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.