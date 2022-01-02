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    Miralem Pjanic son 3.5 aydır skora katkı yapamıyor

    Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve transferi çok ses getiren piyanist lakaplı Miralem Pjanic, sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı. Boşnak oyuncu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı. Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor ve 21 Eylül'deki Adana Demirspor maçında asist yapan Pjanic, sonrasında ise hiçbir gole katkı veremedi.

    Suskun piyanist!

    Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve transferi çok ses getiren piyanist lakaplı Miralem Pjanic, sezonun ilk devresinde beklentileri karşılayamadı. Boşnak oyuncu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer asiste imza attı. Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor ve 21 Eylül'deki Adana Demirspor maçında asist yapan Pjanic, sonrasında ise hiçbir gole katkı veremedi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'de yaklaşık 3.5 aydır skora katkı yapamıyor. Beşiktaş taraftarı sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Pjanic'ten ikinci yarı toparlanmasını bekliyor.

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