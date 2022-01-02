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    • Spor
    • 02.01.2022 11:18
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    • 02.01.2022 11:39
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    Hull City hangi ligde oynuyor, puan durumu nasıl? Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satın aldı? Hull City eski sahibi kim? Hull City değeri ve başkanı...

    Acun Ilıcalı, bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbol kulübü Hull City'yi satın aldığını açıklamasının ardından futbol klübü hakkında araştırmalar hız kazandı. Hull City'in değeri, başkanı ve diğer bir çok soruya yanıt aranıyor. Vatandaşlar Ilıcalı'nın bu klüp için ne kadar harcadığını merka ediyor. Peki Hull City puan durumu? Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satıl aldı? Hull City eski sahibi kim? Hull City hangi ligde oynuyor? İşte tüm bilgiler...

    Hull City hangi ligde oynuyor, puan durumu nasıl?

    Acun Ilıcalı canlı yayında İngiltere'de EFL Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın aldığını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasının hemen ardından Instagram'da 291 bin takipçisi bulunan ingiliz futbol klübünün takipçi sayısı bir anda 404 bin takipçiye yükseldi. Peki Hull City puan durumu? Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satıl aldı? Hull City eski sahibi kim? İşte Hull City değeri ve başkanı...

    ACUN ILICALI HULL CİTY'İ NE KADAR SATIN ALDI?

    Acun Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz" duyurusunu yaptı.

    HULL CİTY PUAN DURUMU

    Hull City AFC (Hull City) Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Kuruluş tarihi 1904'tür. Teknik Direktörü Grant McCann'dır. Sahibi Assem Allam'dır. Temsil ettiği yer Kingston upon Hull, Birleşik Krallık'tır.

    CHAMPİONSHİP - 2021/2022

    # TAKIM O G B M A Y AV P SON 5
    17 Birmingham Birmingham 23 7 6 10 22 30 -8 27 B G M B M
    18 Bristol City Bristol City 24 7 6 11 27 37 -10 27 M G B M M
    19 Hull City Hull City 24 6 5 13 20 29 -9 23 G B B M M
    20 Cardiff Cardiff 23 6 4 13 25 42 -17 22 M G M B M
    21 Reading Reading 22 8 3 11 27 34 -7 21 B M G B M

        HULL CİTY HANGİ LİGDE OYNUYOR?

        FA Cup. FA Cup, her yıl İngiltere'de düzenlenen futbol turnuvası. 1871 yılında kurulmuş olup, dünyadaki ilk futbol yarışmasıdır. 1871 yılında oynanmaya başlanan FA Cup, dünyanın en eski futbol organizasyonudur.

        HULL CİTY MURİQİ'Yİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPIYOR! 10 MİLYON EURO...

        Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forvet listesinin ilk sırasında yer alan Vedat Muriqi elden kaçıyor. İngiltere'den Hull City'nin talip olduğu futbolcu için Lazio'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı.

        Süper Lig'de ilk yarıyı hayal kırıklığıyla noktalayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde de aynı kaderi paylaşabilir. İtalyan basınının haberine göre, Hull City Kosovalı golcüye talip olurken sezon sonunda ödemek kaydıyla 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

        "FENERBAHÇE EN HOŞ YER"

        Haberde ayrıca, Muriqi'nin menajerinin golcü oyuncuyu Türkiye'ye götürmek istediği ve Fenerbahçe'nin en hoş karşılanacak yer olduğu ancak Galatasaray'ın da son günlerde transfer ön plana çıktığı yazıldı.
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