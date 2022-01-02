Hull City hangi ligde oynuyor, puan durumu nasıl? Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satın aldı? Hull City eski sahibi kim? Hull City değeri ve başkanı...

HULL CİTY HANGİ LİGDE OYNUYOR?

FA Cup. FA Cup, her yıl İngiltere'de düzenlenen futbol turnuvası. 1871 yılında kurulmuş olup, dünyadaki ilk futbol yarışmasıdır. 1871 yılında oynanmaya başlanan FA Cup, dünyanın en eski futbol organizasyonudur.

HULL CİTY MURİQİ'Yİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPIYOR! 10 MİLYON EURO...

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forvet listesinin ilk sırasında yer alan Vedat Muriqi elden kaçıyor. İngiltere'den Hull City'nin talip olduğu futbolcu için Lazio'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı.

Süper Lig'de ilk yarıyı hayal kırıklığıyla noktalayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde de aynı kaderi paylaşabilir. İtalyan basınının haberine göre, Hull City Kosovalı golcüye talip olurken sezon sonunda ödemek kaydıyla 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

"FENERBAHÇE EN HOŞ YER"

Haberde ayrıca, Muriqi'nin menajerinin golcü oyuncuyu Türkiye'ye götürmek istediği ve Fenerbahçe'nin en hoş karşılanacak yer olduğu ancak Galatasaray'ın da son günlerde transfer ön plana çıktığı yazıldı.