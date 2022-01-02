Galatasaray için Gent’le masada

Muslera'mom sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray'ın Sinan Bolat ile anlaştığını tüm Türkiye TAKVİM'den öğrendi. Sarı- Kırmızılılar'ın hamlesi büyük ses getirdi.

BIRAKMAK ISTEMİYORLAR

Peki Sinan Bolat sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasını giyecebilecek mi? Transferde gelinen son durum ne? Tüm ayrıntılar yine TAKVİM'de.

SİNAN GELMEYE ÇOK SICAK

Sarı-Kırmızılı yönetim, Gent'te oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Belçika kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldivenin ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

ALACAKLARINI BIRAKACAK

Sinan'ın birkaç gün içinde Gent ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği belirlendi. Milli kalecinin Belçika kulübünden bazı alacakları olduğu ve bu alacakları bırakarak bonservisini talep edeceği gelen bilgiler arasında.