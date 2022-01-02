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    Adana Yeşiloba Hipodromu'nda korkunç olay! 3 jokey attan düştü: Jokeylerden Emrah Sincan hastaneye kaldırıldı

    Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, günün 6'ncı koşusunda Apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi. Adana Hipdoromu'ndaki zincirleme kaza neticesinde 3 jokey attan düştü. Jokeylerden Emrah Sincan hastaneye kaldırıldı.

    Zincirleme kaza

    Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, günün 6'ncı koşusunda Apranti Nizamettin Demir'in yönetimindeki 'Yamoto' isimli safkan devrildi.

    Demir'in arkasındaki 'Akkuş Kızı' isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan ile 'Eylülcemre' isimli atı kontrol eden jokey Mücahit Bayır da yaşanan kaza sonrası attan düştü. Atlar ise zeminde savruldu.

    Attan düşen jokeylerin ilk tedavileri hipodromda yapıldı. İlk müdahale sonrası jokeylerden Emrah Sincan kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

    Jokeyler Mücahit Bayır ile Apranti Nizamettin Demir'in ise sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

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    Haberler Spor Adana Yeşiloba Hipodromu'nda korkunç olay! 3 jokey attan düştü: Jokeylerden Emrah Sincan hastaneye kaldırıldı
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