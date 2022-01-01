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    Kalesini güçlendirmek isteyen Galatasaray Sinan Bolat'ı renklerine bağlamak istiyor

    Muslera’nın sakatlığı sonrası kaleci arayışı içine giren Galatasaray, Belçika’nın Gent kulübünde forma giyen Sinan Bolat’ı renklerine bağlamak istiyor...

    Kaleye Sinan geliyor!

    Fernando Muslera'nın iki ay sahalardan uzak kalacak olması ve İsmail Çipe'nin bekleneni verememesi sebebiyle kaleci arayışı içine giren Galatasaray, rotayı tanıdık bir isme kırdı. Sarı-Kırmızılı yönetimin Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen eski kalecisi Sinan Bolat için devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'ın kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki file bekçisini uygun bir bedelle kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Sinan'ın da yeniden Galatasaray'a gelmeye bir hayli sıcak baktığı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Kalesini güçlendirmek isteyen Galatasaray Sinan Bolat'ı renklerine bağlamak istiyor
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