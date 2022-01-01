Beşiktaş yönetimi hoca konusunda planını yaptı! Şenol Güneş Kartal'a geri dönecek

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör konusunda planlamasını yaptı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edecek. Karaveli'den memnun olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin asıl hedefi ise takımın başına Şenol Güneş'i getirmek... Çebi sezon sonunda Güneş ile masaya oturacak.