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    Beşiktaş yönetimi hoca konusunda planını yaptı! Şenol Güneş Kartal'a geri dönecek

    Beşiktaş yönetimi teknik hoca kararını verdi. Siyah-Beyazlılar’ı sezon sonuna kadar Önder Karaveli çalıştıracak. Sezon sonunda Şenol Güneş dümene geçip, Karaveli’yi ekibine katacak.

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    Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör konusunda planlamasını yaptı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edecek. Karaveli'den memnun olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin asıl hedefi ise takımın başına Şenol Güneş'i getirmek... Çebi sezon sonunda Güneş ile masaya oturacak.



    GÜNEŞ İLE DOKU UYMUŞTU
    Bu kararda takımın hedeften uzaklaşmasının yanı sıra Şenol Güneş'in sezon ortasında takım çalıştırmak istememesi önemli etken... Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı.



    TEKNİK EKİBE KATILACAK
    Şenol Güneş'in önümüzdeki sezon ekibine Önder Karaveli'yi eklemesi de düşünülüyor... Siyah-Beyazlı Yönetim, Sergen Yalçın sonrasında takımı iyi idare eden ve futbolcularla iletişimi güçlü olan hocadan uzun süre faydalanmak istediği öğrenildi.

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