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    • Spor
    • 31.12.2021 14:06
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    • 31.12.2021 14:06
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    Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! 12 kişi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe Kadın Futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplam 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Fenerbahçe’de koronavirüs depremi! 12 kişi pozitif çıktı

    Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
    "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızdan 9 sporcu ile 3 teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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