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    • Spor
    • 30.12.2021 15:06
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    • 30.12.2021 15:56
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    ZTK Canlı | Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor | Konyaspor - Ümraniyespor A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Kupada Kayserispor evinde 68 Aksaray Belediyespor'u, Konyaspor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Her iki karşılaşma da A Spor ekranlarından dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor. Maçları haberimiz üzerinden de takip edebilirsiniz...

    ZTK 5. tur | Dönüşümlü yayın

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Konyaspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor.

    Her iki mücadeleyi de haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

    KAYSERİSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Kayserispor: Cenk, Ramazan, Onur, Yasir, Carole, İbrahim, Cardoso, Uzodimma, Gökhan, Emre Demir, Mane
    68 Aksaray Bld.: Hasan, Alperen, Ahmet Tuna, Gürcan, Hasan, Muhammed, Serkan, Mervan Yusuf, Mehmet, Nurullah, Fatih

    MAÇIN GOLLERİ
    Ev sahibi Kayserispor maça hızlı başladı. 5'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen İbrahim Akdağ topu ağlara yollayarak Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

    Karşılaşmanın 28'inci dakikasında bu kez sahneye Gökhan Sazdağı çıktı. Cardoso'nun asistinde topu filelere yollayan Gökhan farkı 2'ye yükseltti.

    KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Erten, Barış, Adil, Anicic, Alper, Soner, Endri, Serdar, Rahmanovic, Michalak, Ahmed Hassan
    Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Eser, Yiğithan, Ercan, Kartal Kayra, Yusuf Emre, Mustafa Can, Denizhan, Idrissa, Onur

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