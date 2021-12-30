ZTK Canlı | Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor | Konyaspor - Ümraniyespor A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Konyaspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor.
Her iki mücadeleyi de haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Cenk, Ramazan, Onur, Yasir, Carole, İbrahim, Cardoso, Uzodimma, Gökhan, Emre Demir, Mane
68 Aksaray Bld.: Hasan, Alperen, Ahmet Tuna, Gürcan, Hasan, Muhammed, Serkan, Mervan Yusuf, Mehmet, Nurullah, Fatih
MAÇIN GOLLERİ
Ev sahibi Kayserispor maça hızlı başladı. 5'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen İbrahim Akdağ topu ağlara yollayarak Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 28'inci dakikasında bu kez sahneye Gökhan Sazdağı çıktı. Cardoso'nun asistinde topu filelere yollayan Gökhan farkı 2'ye yükseltti.
KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Erten, Barış, Adil, Anicic, Alper, Soner, Endri, Serdar, Rahmanovic, Michalak, Ahmed Hassan
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Eser, Yiğithan, Ercan, Kartal Kayra, Yusuf Emre, Mustafa Can, Denizhan, Idrissa, Onur