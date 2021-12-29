Ziraat türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda bugün Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u konuk etti. ZTK 5. tur maçında Turgut Doman hakemlik yaptı. Saat 21.00'de başlayan maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi anbean haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Afyonspor canlı maç izle! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı izle A SPOR bedava kesintisiz şifresiz!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Turgut Doman. Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay
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GUSTAVO VE SERDAR
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.