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    • Spor
    • 29.12.2021 20:50
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    • 29.12.2021 20:54
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    Fenerbahçe - Afyonspor canlı maç izle! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı izle A SPOR bedava kesintisiz şifresiz!

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün Fenerbahçe ve Afjet Afyonspor karşı karşıya geliyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücedeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Kritik mücadelede iki takım galibiyet arayışında olacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe ve Afjet Afyonspor maçının canlı izleme seçenekleri araştırılıyor. Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı izle A SPOR bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Afyonspor canlı maç izle!

    Ziraat türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda bugün Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u konuk etti. ZTK 5. tur maçında Turgut Doman hakemlik yaptı. Saat 21.00'de başlayan maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi anbean haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Afyonspor canlı maç izle! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı izle A SPOR bedava kesintisiz şifresiz!

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Turgut Doman. Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.



    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.

    Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay

    FENERBAHÇE AFYONSPOR CANLI MAÇ İZLE!

    ASpor CANLI YAYIN

    GUSTAVO VE SERDAR
    Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.



        SON ŞAMPİYONLUK 2013'TE
        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor.

        Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi.

        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



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        Haberler Spor Fenerbahçe - Afyonspor canlı maç izle! ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı canlı izle A SPOR bedava kesintisiz şifresiz!
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