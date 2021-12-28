Hatayspor Menemenspor maçı CANLI | Hatayspor Menemenspor maçı izle | Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaşıyor.
ASpor CANLI YAYIN
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saat 15.00'te başlayan Hatayspor - Menemenspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Hatayspor ile Menemenspor arasındaki ZTK 5. tur maçında Burak Pakkan düdük çalıyor.