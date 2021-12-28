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    • Spor
    • 28.12.2021 14:59
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    • 28.12.2021 14:59
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    Hatayspor Menemenspor maçı CANLI | Hatayspor Menemenspor maçı izle | Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçı Burak Pakkan yönetiyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Hatayspor-Menemenspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaşıyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Saat 15.00'te başlayan Hatayspor - Menemenspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

    HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Hatayspor ile Menemenspor arasındaki ZTK 5. tur maçında Burak Pakkan düdük çalıyor.

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