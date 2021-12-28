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    • Spor
    • 28.12.2021 20:42
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    • 28.12.2021 20:47
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    Galatasaray Denizlispor canlı maç izle! Galatasaray Denizlispor ZTK maçı A SPOR canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Ziraat türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda bugün Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk edecek. ZTK 5. tur maçında Volkan Bayarslan hakemlik yapacak. Saat 21.00'de başlayacak maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Denizlispor canlı maç izle! Galatasaray Denizlispor ZTK maçı A SPOR canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Denizlispor canlı maç izle!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Bu akşam Galatasaray ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Volkan Bayarslan yönetiyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı canlı nasıl izlenir? İşte ASPOR canlı maç izleme ekranı!

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış, Mostafa Mohamed
    Denizlispor:

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Galatasaray - Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE!

    ASpor CANLI YAYIN

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Serkan Ok ve Bilal Gören, Volkan Bayarslan'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Ramazan Keleş ise maçın dördüncü hakemi olacak.

        DENİZLİSPOR'DA 7 EKSİK
        Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.

        GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM
        Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

        Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.
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        CANLI | Galatasaray - Denizlispor
        Haberler Spor Galatasaray Denizlispor canlı maç izle! Galatasaray Denizlispor ZTK maçı A SPOR canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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