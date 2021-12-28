Galatasaray Denizlispor canlı maç izle! Galatasaray Denizlispor ZTK maçı A SPOR canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE!

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GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Serkan Ok ve Bilal Gören, Volkan Bayarslan'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Ramazan Keleş ise maçın dördüncü hakemi olacak.