Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.12.2021 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2021 21:10
    ABONE OL

    CANLI | Galatasaray - Denizlispor maçı A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray sahne alıyor. Sarı-kırmızılı ekip evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi haberimizden de takip edebilirsiniz...

    CANLI | Galatasaray - Denizlispor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Galatasaray, sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış, Mostafa Mohamed
    Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Galatasaray - Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Serkan Ok ve Bilal Gören, Volkan Bayarslan'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Ramazan Keleş ise maçın dördüncü hakemi olacak.

    DENİZLİSPOR'DA 7 EKSİK
    Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.

    GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM
    Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

    Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CANLI | Galatasaray - Denizlispor
    Haberler Spor CANLI | Galatasaray - Denizlispor maçı A Spor canlı yayın izle
        SON DAKİKA