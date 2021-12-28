CANLI | Galatasaray - Denizlispor maçı A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Galatasaray, sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış, Mostafa Mohamed

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Denizlispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Serkan Ok ve Bilal Gören, Volkan Bayarslan'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Ramazan Keleş ise maçın dördüncü hakemi olacak.

DENİZLİSPOR'DA 7 EKSİK

Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.