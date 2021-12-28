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    • Spor
    • 28.12.2021 16:55
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    • 28.12.2021 16:55
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    CANLI | Antalyaspor - Giresunspor A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Kupada Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, evinde Karadeniz ekibi Giresunspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de balşayan karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor. Maçın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz...

    CANLI | Antalyaspor - Giresunspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Antalyaspor - Giresunspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
    Antalyaspor:     Diogo, Bahadır, Eren, Haji, Milosevic, Kudriashov, Poli, Fredy (K), Ghacha, Gökdeniz, Bünyamin
    Giresunspor: Onurcan, Fatih, Douglas, Sergen, Hayrullah, Pelupessy, Flavio, Çekdar, Sergio, Champness, Umut

    ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Antalyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Erdem Bıyık ve Cemil Tunç, Fırat Aydınus'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Mustafa Kürşad Filiz ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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