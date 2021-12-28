CANLI | Antalyaspor - Giresunspor A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Diogo, Bahadır, Eren, Haji, Milosevic, Kudriashov, Poli, Fredy (K), Ghacha, Gökdeniz, Bünyamin

Giresunspor: Onurcan, Fatih, Douglas, Sergen, Hayrullah, Pelupessy, Flavio, Çekdar, Sergio, Champness, Umut

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antalyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Erdem Bıyık ve Cemil Tunç, Fırat Aydınus'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Mustafa Kürşad Filiz ise maçın dördüncü hakemi olacak.