Konyaspor Beşiktaş canlı maç izle! Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!





KARTAL'DAN 3 MAÇTA 7 PUAN

Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Beşiktaş, eylül ayından bu yana dış saha galibiyeti alamıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Konyaspor, bu galibiyetlerde toplam 24 gol sevinci yaşadı.



Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında Konyaspor'dan daha fazla puan çıkaran tek takım olan Beşiktaş, bu puanların 7'sini Önder Karaveli yönetiminde çıktığı üç karşılaşmada topladı.