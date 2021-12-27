Konyaspor Beşiktaş canlı maç izle! Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan dorukta. Bu akşam Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan hakemlik yapacak. Konyaspor- Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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11'LER AÇIKLANDI!
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi
BEŞİKTAŞ: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
KARTAL'DAN 3 MAÇTA 7 PUAN
Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Beşiktaş, eylül ayından bu yana dış saha galibiyeti alamıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Konyaspor, bu galibiyetlerde toplam 24 gol sevinci yaşadı.
Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında Konyaspor'dan daha fazla puan çıkaran tek takım olan Beşiktaş, bu puanların 7'sini Önder Karaveli yönetiminde çıktığı üç karşılaşmada topladı.