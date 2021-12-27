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    • Spor
    • 27.12.2021 20:19
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    • 27.12.2021 20:19
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    Konyaspor Beşiktaş canlı maç izle! Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. İki takımın da hedefi mutlak hedefi galibiyet. Trabzonspor'dan sonra 2. sırada yer alan Konyaspor, Beşiktaş maçını kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Maçı canlı olarak takip edecek taraftalar yayın kanalı ve izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. İşte Konyaspor Beşiktaş canlı maç izle seçeneği haberimizde!

    takvim.com.tr
    Konyaspor Beşiktaş canlı maç izle!

    Süper Lig'in 19. haftasında heyecan dorukta. Bu akşam Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan hakemlik yapacak. Konyaspor- Beşiktaş maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    11'LER AÇIKLANDI!

    KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi



    KARTAL'DAN 3 MAÇTA 7 PUAN
    Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Beşiktaş, eylül ayından bu yana dış saha galibiyeti alamıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Konyaspor, bu galibiyetlerde toplam 24 gol sevinci yaşadı.

    Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında Konyaspor'dan daha fazla puan çıkaran tek takım olan Beşiktaş, bu puanların 7'sini Önder Karaveli yönetiminde çıktığı üç karşılaşmada topladı.



        LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA
        Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.



        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR
        Ligde bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul'dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N'Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

        KONYASPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
        Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
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        Haberler Spor Konyaspor Beşiktaş canlı maç izle! Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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