Fenerbahçe Malatya canlı maç izle! Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Fenerbahçe ve Yeni Malatya maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe Malatya maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı şifresiz canlı yayın veren kanallar hangileri? İşte Fenerbahçe Malatya canlı maç izle seçenekleri haberimizde yer alıyor...
FENERBAHÇE YENİ MALATYA MAÇI HAKKINDA BİLGİLER!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR | CANLI
Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe:
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Aabid, Mounir, Tetteh, Adem Büyük. (Muhtemel)
Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.