Kasımpaşa - Altay maçı (CANLI ANLATIM İZLE)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Altay'ı konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşma Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.







KASIMPAŞA - ALTAY

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13:30

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Ahmet Emin, Doğucan, Eysseric, Ben Ounes, Hajradinovic, Umut

ALTAY: Mateusz, Cebrail, Naderi, Björkander, Kazımcan, Thiam, Zeki, Poko, Kappel, Pinares, Paixao

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

MAÇTAN NOTLAR

Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

11. RANDEVU

Süper Lig'de 11. kez karşılaşan iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.