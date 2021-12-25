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    • Spor
    • 25.12.2021 13:12
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    • 25.12.2021 13:14
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    Kasımpaşa - Altay maçı (CANLI ANLATIM İZLE)

    Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Altay'ı ağırlıyor. Kasımpaşa 12, Altay ise 18 puanla haftaya girdi. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden dakika dakika takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Altay maçı CANLI ANLATIM

    Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Altay'ı konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşma Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor.



    KASIMPAŞA - ALTAY

    STAT: Recep Tayyip Erdoğan
    SAAT: 13:30
    HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
    YAYIN: BeIN Sports 1

    KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Ahmet Emin, Doğucan, Eysseric, Ben Ounes, Hajradinovic, Umut

    ALTAY: Mateusz, Cebrail, Naderi, Björkander, Kazımcan, Thiam, Zeki, Poko, Kappel, Pinares, Paixao
    TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

    MAÇTAN NOTLAR

    Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

    11. RANDEVU

    Süper Lig'de 11. kez karşılaşan iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

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