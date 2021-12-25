Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Halil, Mohamed
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel (K).
Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.