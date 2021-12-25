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    • Spor
    • 25.12.2021 14:47
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    • 25.12.2021 16:07
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    Galatasaray - Antalyaspor I CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AA
    Galatasaray - Antalyaspor I CANLI ANLATIM

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Kerem, Feghouli, Halil, Mohamed



    FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel (K).

    Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

    Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.

        TERİM'İN CEZASI BİTECEK
        Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.

        Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

        Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Bugün de takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak.

        Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

        GALATASARAY'DA 6 EKSİK
        Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak.

        Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

        Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

        BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
        Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

            GALİBİYETİ UNUTTU
            Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

            Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

            Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

            G.SARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
            Saat 16:00'da başlayacak olan Galatasaray - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

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            Galatasaray - Antalyaspor I CANLI ANLATIM
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