Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 11'leri açıklandı! Kara Kartal kötü gidişatı durdurmak istiyor | CANLI SKOR

Kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ bek Murat Paluli, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve Makedon santrfor Adis Jahovic sarı kart sınırında bulunuyor. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz sezon milli takım kampındayken ayak bileğinden sakatlanarak ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten kaptan Halil Akbunar'ın ise karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.