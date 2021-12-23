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    • Spor
    • 23.12.2021 19:31
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    • 23.12.2021 20:04
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    Beşiktaş - Göztepe | CANLI SKOR

    Süper Lig'in 18 haftasında Beşiktaş, İzmir temsilcisi Göztepe'yi İstanbul ağırlıyor. Ligde son 7 maçının 6'sında puan kaybı yaşanan Kartal, Göztepe'yi yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Siyah beyazlılarda Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Kara Kartal kötü gidişatı durdurmak istiyor

    Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

    Beşiktaş - Göztepe maçı saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun görev yapacağı açıklandı.

    İLK 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye

    GÖZTEPE'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA

    Kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ bek Murat Paluli, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve Makedon santrfor Adis Jahovic sarı kart sınırında bulunuyor. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz sezon milli takım kampındayken ayak bileğinden sakatlanarak ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten kaptan Halil Akbunar'ın ise karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

    SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

    Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.

        Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

        Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

        KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

        Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

        3 FUTBOLCU SAKAT!

        Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, GZT Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. N'Koudou ise Kasımpaşa karşılaşmasında sağ ayak bileğinde bağ yaralanması nedeniyle son dönemlerde takımını yalnız bıraktı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın ilk yarısında diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

        LARIN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

            Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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            Kara Kartal kötü gidişatı durdurmak istiyor
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