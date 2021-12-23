Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Beşiktaş - Göztepe maçı saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun görev yapacağı açıklandı.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye
GÖZTEPE'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA
Kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ bek Murat Paluli, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve Makedon santrfor Adis Jahovic sarı kart sınırında bulunuyor. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz sezon milli takım kampındayken ayak bileğinden sakatlanarak ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten kaptan Halil Akbunar'ın ise karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI
Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı.