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    • Spor
    • 22.12.2021 16:58
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    • 22.12.2021 16:58
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    CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor, son haftaların formda takımı Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor

    Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor , galibiyet için kozlarını paylaşacak. 4 maçtır kazanan 25 puanla 8. sırada. Yiğidolar, zorlu maçta 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmek istiyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Çaykur Rizespor ise 16 puanla 17. basamakta. Atmalacar, seriyi 3 maça çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

    Kırmızı-Beyazlılar'da bu zorlu mücadele öncesinde 7 eksik var. Appindangoye, Caner, Ulvestad, Felix, Sefa, Pedro Henrique ve Kerem Atakan sahada olamayacak. Yeşil-Beyazlılar'da ise Mendes, Phiri ve Dabo'nun sakatlıkları sürüyor.

    SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER:
    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
    Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo

    SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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