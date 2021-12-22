CANLI | Hatayspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Konyaspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Fatih, Burak, Samuel, Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, Ayoub, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi