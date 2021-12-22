Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.12.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2021 16:57
    ABONE OL

    CANLI | Hatayspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 18. haftanın en kritik maçlarından birinde Hatayspor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Lider Trabzonspor'u takibini sürdüren iki ekip de kazanmak için sahaya çıkıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Hatayspor - Konyaspor

    Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Hatayspor - Konyaspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ
    Hatayspor: Munir, Popov, Fatih, Burak, Samuel, Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, Ayoub, Diouf
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Can dostları için modern tesis
    Haberler Spor CANLI | Hatayspor - Konyaspor maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA