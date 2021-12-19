Necati 'Ateş' püskürdü! Futbolcuma ‘Lan’ diyemezsin

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maç sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde hakem Zorbay Küçük vardı...
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş, hakemin Kerem'e 'Gidin lan' dediğini belirterek, "Sen benim oyuncuma 'lan' diyemezsin. Bir yanlış yapıyorsa kart gösterirsin. Ben bunu hakeme söyleyince de bana 'senin oyuncun yalancı' diyor. Ayrıca Arda'ya ayakkabı mı fırlatacaksın bana' dedi." ifadelerini kullandı.
G.Saray da Küçük ile ilgili bir açıklama yayınladı ve "saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez.