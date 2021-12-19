Necati 'Ateş' püskürdü! Futbolcuma ‘Lan’ diyemezsin





Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş, hakemin Kerem'e 'Gidin lan' dediğini belirterek, "Sen benim oyuncuma 'lan' diyemezsin. Bir yanlış yapıyorsa kart gösterirsin. Ben bunu hakeme söyleyince de bana 'senin oyuncun yalancı' diyor. Ayrıca Arda'ya ayakkabı mı fırlatacaksın bana' dedi." ifadelerini kullandı.